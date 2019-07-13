رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1440هـ شهر ذي القعدة

سوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بمتابعة مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1440هـ ، وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، التسجيل عن طريق الرابط الذي خصصته للمساعدات المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بدراسة حالة المتقدمين وتحديد الفئات التي تستحق الدعم المالي، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة المقطوعة، ونشر رابط الاستعلام والتسجيل.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1440هـ

تمنح المساعدات المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً للدعم المالي، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يتم صرف المساعدة المقطوعة حسب أولوية التقديم لها. تصرف مرة واحدة خلال العام، ويمكن التقديم لها مرة أخرى بشرط مرور عام على صرفها. لا يكون راتب المتقدم أعلى من الحد المانع للصرف. أن يكون سن المتقدم للمساعدة المقطوعة 35 عاماً. الحد الأقصى لقيمة الإعانات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بإنشاء رابط خاص بالمساعدة المقطوعة، وذلك للتقليل من معاناة المواطنين السعوديين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي السعودي، المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وناشدت كل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على المساعدات المقطوعة، بالتسجيل للحصول على هذه الإعانات المقطوعة، إذا كانت تتوفر فيهم شروط الحصول على المساعدات، وقالت أن هذه الإعانات واجب المملكة تجاه مواطنيها محدودي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه المساعدات عن طريق رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي.