السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور الكرملين



موسكو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو .

وشملت الزيارة جولة سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية حيث استمع سموه لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب قياصرة .

كما استمع سموه إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية ، كما اطلع سموه على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين .

كما شملت جولة سموه متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة .

رافق سموه خلال الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه .

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