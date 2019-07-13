السعودية اليوم / مقتل 15 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية في النيبال



كاتمندو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

أعلنت الحكومة النيبالية اليوم أن انهيارات أرضية وفيضانات قتلت 15 شخصًا، كما اعتُبر ستة آخرون في عداد المفقودين عندما هطلت أمطار موسمية على مناطق واسعة من البلاد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية في النيبال " إن 13 شخصًا أصيبوا جراء هذه الفيضانات".

// انتهى //

21:55ت م

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