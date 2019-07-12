134 منشأة نسائية مخالفة بعسير

2019-07-12

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

رصدت الإدارة النسائية في أمانة منطقة عسير، خلال الشهر الماضي، 134 مخالفة خلال جولاتها الرقابية التي استهدفت المنشآت النسائية في مدينة أبها وضواحيها؛ وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأوضحت مديرة القسم النسوي في أمانة، عسير سلوى القحطاني، أن فرق الرقابة النسائية رصدت 134 مخالفة، خلال 64 جولة رقابية ميدانية نفذتها في الشهر الماضي، مشيرةً إلى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

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وتابعت أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع.

ودعت القحطاني النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أي ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940.