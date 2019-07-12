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جوائز في الخيمة السياحية بأحد رفيدة

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2019-07-12

جوائز في الخيمة السياحية بأحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

افتتح محافظ أحد رفيدة، متعب بن ناصر المتعب، مساء اليوم الجمعة، الخيمة السياحية الأولى بالمحافظة، والتي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحضور مدير جمعية شكر النعمة بأبها ومدير مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط.

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وصرح مدير الجمعية، محمد آل درع، بأن هذه الخيمة تستمر لمدة 10 أيام، وتتكون من 14 جناحًا تمثل الجهات الحكومية وجمعيات القطاع الثالث، كما يوجد خيمة نسائية رئيسية تضم خيمة للفتيات ومسرح الطفل وموقع للأسر المنتجة، فيما تتنوع فعاليات الخيمة ما بين المحاضرات واللقاءات والبرامج الثقافية والتوعوية والندوات وورش العمل والمسابقات.

وتتنوع الجوائز والسحوبات في الفعاليات ما بين أجهزة الجوال وغرف النوم وأطقم الذهب، وهناك الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة، علمًا بأن الخيمة تقع على طريق الملك عبدالله بجوار الدوار.





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