محمد عبده يطرب جمهور أبها

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - أبها

انطلق حفل فنان العرب محمد عبده في أبها، مساء اليوم الجمعة، ليقدم كرنفالًا لا يتكرر يعكس جمال المنطقة ويشعلها طربًا بأجمل ما غنى.

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ويأتي حفل محمد عبده في أبها بتنظيم من روتانا والهيئة العامة للترفيه، حيث يقدم على مسرح طلال مداح باقة من أجمل أغنياته، وسط تفاعل من الجمهور ومحبيه.