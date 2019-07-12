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محمد عبده يطرب جمهور أبها

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2019-07-12

محمد عبده يطرب جمهور أبها

متابعات الخليج 365 - أبها

انطلق حفل فنان العرب محمد عبده في أبها، مساء اليوم الجمعة، ليقدم كرنفالًا لا يتكرر يعكس جمال المنطقة ويشعلها طربًا بأجمل ما غنى.

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ويأتي حفل محمد عبده في أبها بتنظيم من روتانا والهيئة العامة للترفيه، حيث يقدم على مسرح طلال مداح باقة من أجمل أغنياته، وسط تفاعل من الجمهور ومحبيه.





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