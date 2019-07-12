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محمد عبده يطرب جمهور أبها
متابعات الخليج 365 - أبها
انطلق حفل فنان العرب محمد عبده في أبها، مساء اليوم الجمعة، ليقدم كرنفالًا لا يتكرر يعكس جمال المنطقة ويشعلها طربًا بأجمل ما غنى.
ويأتي حفل محمد عبده في أبها بتنظيم من روتانا والهيئة العامة للترفيه، حيث يقدم على مسرح طلال مداح باقة من أجمل أغنياته، وسط تفاعل من الجمهور ومحبيه.
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