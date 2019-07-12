الان تتابع مدير عام التعليم بمنطقة نجران يحتفل بزواج ابنته في عفيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: احتفل مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بزواج ابنته على الشاب نايف بن حوال العضياني، وسط لفيف من الأهل والأصدقاء والمسؤولين في إحدى قاعات الإفراح بمحافظة عفيف. Advertisements وبهذه المناسبة تتقدم “الخليج 365” بخالص التهاني والتبريكات للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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