شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 134 مخالفة على المنشآت النسائية بأبها.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​خالد آل مريّح (أبها)

رصدت الإدارة النسائية بأمانة منطقة عسير خلال الشهر الماضي، أكثر من 134 مخالفة خلال جولاتها الرقابية التي استهدفت المنشآت النسائية في مدينة أبها وضواحيها، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية المنشآت من حيث التراخيص والشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأوضحت مديرة القسم النسوي بأمانة عسير سلوى القحطاني، أن فرق الرقابة النسائية رصدت 134مخالفة خلال 64 جولة رقابية ميدانية نفذتها، مشيرة إلى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

وأشارت القحطاني إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، وسوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع.