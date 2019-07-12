، شاهد.. مساعدة الباعة المخالفين تتصدر مهام عمّال النظافة في حديقة بمكة ،

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وثّق مواطن بعدسة جواله، مساء اليوم، أحد عمّال النظافة التابعين لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يقوم بمهام غير مهامّه في حديقة الحسينية بمكة المكرمة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من داخل حديقة الحسينية بمكة المكرمة، أحد عمّال النظافة وهو يقوم بمهام غير مهامّه؛ وتتمثل في مساعدة الباعة المخالفين في نقل ألعاب الأطفال من مواقف السيارات حتى داخل الحديقة.
ويؤكد هذا المشهد غياب الرقابة على تلك العمالة الموكلة لنظافة الحديقة، فضلاً عن انتشار الألعاب العشوائية التي يهدف أصحابها من توافد الزوار خلال الإجازة الرسمية إلى كسب المال.
وقال موثق المقطع بأن عمال النظافة يصطفون بالقرب من مواقف السيارات لانتظار عملائهم أصحاب الألعاب؛ لكي يتم تنزيلها بمقابل مادي، مطالبا بضرورة تواجد الجهة المسؤولة عن مثل هذه المشاهد التي تتكرر دون حسيب أو رقيب.
شاهد.. مساعدة الباعة المخالفين تتصدر مهام عمّال النظافة في حديقة بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-07-12
وثّق مواطن بعدسة جواله، مساء اليوم، أحد عمّال النظافة التابعين لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يقوم بمهام غير مهامّه في حديقة الحسينية بمكة المكرمة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من داخل حديقة الحسينية بمكة المكرمة، أحد عمّال النظافة وهو يقوم بمهام غير مهامّه؛ وتتمثل في مساعدة الباعة المخالفين في نقل ألعاب الأطفال من مواقف السيارات حتى داخل الحديقة.
ويؤكد هذا المشهد غياب الرقابة على تلك العمالة الموكلة لنظافة الحديقة، فضلاً عن انتشار الألعاب العشوائية التي يهدف أصحابها من توافد الزوار خلال الإجازة الرسمية إلى كسب المال.
وقال موثق المقطع بأن عمال النظافة يصطفون بالقرب من مواقف السيارات لانتظار عملائهم أصحاب الألعاب؛ لكي يتم تنزيلها بمقابل مادي، مطالبا بضرورة تواجد الجهة المسؤولة عن مثل هذه المشاهد التي تتكرر دون حسيب أو رقيب.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
10:14 PM
في مشهد وثقته عدسة مواطن ومطالب بضرورة تواجد الجهة المسؤولة
وثّق مواطن بعدسة جواله، مساء اليوم، أحد عمّال النظافة التابعين لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يقوم بمهام غير مهامّه في حديقة الحسينية بمكة المكرمة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من داخل حديقة الحسينية بمكة المكرمة، أحد عمّال النظافة وهو يقوم بمهام غير مهامّه؛ وتتمثل في مساعدة الباعة المخالفين في نقل ألعاب الأطفال من مواقف السيارات حتى داخل الحديقة.
ويؤكد هذا المشهد غياب الرقابة على تلك العمالة الموكلة لنظافة الحديقة، فضلاً عن انتشار الألعاب العشوائية التي يهدف أصحابها من توافد الزوار خلال الإجازة الرسمية إلى كسب المال.
وقال موثق المقطع بأن عمال النظافة يصطفون بالقرب من مواقف السيارات لانتظار عملائهم أصحاب الألعاب؛ لكي يتم تنزيلها بمقابل مادي، مطالبا بضرورة تواجد الجهة المسؤولة عن مثل هذه المشاهد التي تتكرر دون حسيب أو رقيب.
، شاهد.. مساعدة الباعة المخالفين تتصدر مهام عمّال النظافة في حديقة بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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