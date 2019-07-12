لأول مرة.. «مارشملو» يشعل حماس الجداويين

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وحاز مارشملو منتج الموسيقى الإلكترونية الأمريكي «كريستوفر كومستوك» شهرة كبيرة حول العالم للأغاني المعاد توزيعها للدي جيه الأمريكي الثنائي «دو جاك يو» ودي جي «Zedd» الروسي.
وقد أشعل مارشملو المسرح بأغانيه الشهيرة «Silence» و«Wolves» و«Friends» و«Happier» التي تستهدف الشباب الصغار، وصنفت في مراتب متقدمة على مستوى العالم.
أما «مارشملو» نفسه فهو مصنف ضمن أفضل 30 على قائمة Billboard Hot 100 لأفضل منسقي الموسيقى.
ويعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي تهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودية.
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مقدم من رويترز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.