لأول مرة.. «مارشملو» يشعل حماس الجداويين

دبي - بواسطة محمد فارس استضاف موسم جدة الدي جيه العالمي الشهير «مارشملو» للمرة الأولى على مستوى المملكة أمس الأول (الأربعاء)، في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية ، إحدى وجهات موسم جدة الرئيسية الخمس.

وحاز مارشملو منتج الموسيقى الإلكترونية الأمريكي «كريستوفر كومستوك» شهرة كبيرة حول العالم للأغاني المعاد توزيعها للدي جيه الأمريكي الثنائي «دو جاك يو» ودي جي «Zedd» الروسي.

وقد أشعل مارشملو المسرح بأغانيه الشهيرة «Silence» و«Wolves» و«Friends» و«Happier» التي تستهدف الشباب الصغار، وصنفت في مراتب متقدمة على مستوى العالم.

أما «مارشملو» نفسه فهو مصنف ضمن أفضل 30 على قائمة Billboard Hot 100 لأفضل منسقي الموسيقى.

ويعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي تهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودية.

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مقدم من رويترز