“الأرصاد” تكشف عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الجمعة) في المملكة. وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 46 درجة مئوية في مرصد الأحساء، وهي أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم في المملكة. وسجل مرصدا الدمام والخرج 45 درجة مئوية، وسُجلت 44 درجة مئوية في مرصد حفر الباطن.

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