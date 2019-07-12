بالصور: ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي والمقام الشريف

زار ملك ماليزيا السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، اليوم (الجمعة)، المسجد النبوي الشريف. كما تشّرف السلطان عبد الله بالصلاة في المسجد النبوي وبزيارة المقام الشريف والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وكان في استقباله عند وصوله إلى المسجد النبوي الشريف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين.