شاهد: تلفيات كبيرة في حـادث تصادم جماعي بسبب الغبار على طريق بيش – صبيا بجازان

تسبب الغبار الكثيف وتدني مستوى الرؤية في وقوع حـوادث اصطدام متعددة بين المركبات على الطريق السريع الرابط بين محافظتي بيش وصبيا في منطقة جازان. ورصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تلاحم المركبات وتصادمها على الطريق السريع بعد انعدام الرؤية على الطريق السريع. وباشرت فرق الهلال الأحمر السعودي الحـادث الذي خلف 4 إصابات ما بين طفيفة إلى متوسطة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بيش العام.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من أتربة مثارة وأمطار رعدية قد تضرب أجزاءً واسعةً من منطقة جازان، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم (الجمعة).
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