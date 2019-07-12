السبسي يمنح الملحق العسكري بسفارة السعودية في تونس وسام الجمهورية

منح الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في تونس، العميد ركن خالد بن محمد السهيان، الصنف الثالث من وسام الجمهورية التونسية.

ويأتي هذا الوسام نظير ما قدمه العميد السهيان من عمل في سبيل توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أكد أن علاقات تونس مع المملكة العربية السعودية ليست حديثة العهد بل تعود إلى عهد الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنها علاقات مستمرة وعلاقات صداقة وتعاون.

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وقال الرئيس التونسي، في حديث مع قناة «العربية» بثته يوم 28 مارس الماضي: « المملكة العربية السعودية لها وزن في المنظومة العربية، وهو ما يجعل التعامل معها يكون على هذا الأساس»، موضحًا أن علاقة بلاده بالمملكة طيبة تدعم بالزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتونس، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى.

وأضاف أن التعامل مع المملكة يتم على أساس أنها دولة لها وزنها في العالم العربي، وتقوم بعمل لا يُستهان به في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية المختلفة.

وحول علاقته بخادم الحرمين الشريفين، قال الرئيس السبسي: «إن العلاقة تعود إلى العهد الذي كان فيه الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض»، وقال: «علاقاتنا مسترسلة مع كل الملوك الذين تولوا الحكم في المملكة العربية السعودية»، مشيرًا إلى أنه لم يلتقِ الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي التقاه الرئيس الحبيب بورقيبة، وأكد حالة التفاهم التي كانت تربط تونس مع كل ملوك المملكة.