«إغاثي الملك سلمان» يجري 55 عملية قلب لأطفال المغرب

أجرى الفريق الطبي التطوعي لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 24 عملية قلب مفتوح و31 حالة قسطرة لأطفال المغرب، فيما تم الكشف على 140 طفلًا.

ويأتي هذا في إطار حملة المركز الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي «ابن رشد» بمدينة الدار البيضاء، تلك الحملة التي بدأت من أربعة أيام، ونجحت في إجراء 55 عملية حتى اليوم الجمعة.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

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وفي سياق ذي صلة، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية في عدد من المناطق اليمنية المتضررة.

ووزع المركز، 821 سلة غذائية، تزن 60 طنًا و754 كيلوجرامًا في محافظة سقطرى، استفاد منها 4.926 فردًا. وشمل التوزيع قرى: بدهولة، وعبطارة، ومحفر حدرهن، وحلمهي، وحييف، وكازة، ومحفرهين، ومطيف، وزاحق، وقبهين، وقباهن بروده، وعقلقهل، في منطقة نوجد التابعة لمديرية حديبو.

وجاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز؛ لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، كما وزع المركز 500 كرتون تمر على الأسر المتضررة والنازحة في محافظة مأرب، استفاد منها 3000 فرد.