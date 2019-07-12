بالصور.. اختتام المرحلة الأولى لمبادرة أمير «حائل» لتعليم الإنجليزية

اختتمت المرحلة الأولى لمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية.

واستهدفت المبادرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الثاني، بالشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بحائل وغرفة حائل وجامعة حائل، وارتكزت على تنمية وتطوير المهارات اللغوية لدى الطلاب والطالبات وتهيئتهم للمرحلة الجامعية.

واستمرت المرحلة الأولى لمدة ثلاثة أسابيع بقاعات تدريبية مخصصة للطلاب بغرفة حائل وكذلك قاعات تدريبية للطالبات في مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وقدم الدورات مدربون ومدربات من الجنسية الأمريكية والبريطانية وجنوب إفريقيا.

وعبر الطلاب في ختام الدفعة الأولى للمبادرة عن شكرهم لأمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود لتبنيه المبادرة لطلاب وطالبات منطقة حائل، مشيرين إلى استفادتهم كون المدربين كفاءات عالية بجامعة حائل، وسيقومون بتدريس المناهج الإنجليزية بالسنة التحضيرية .

وقال مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل عارف الحربي: «إن عدد المستفيدين من المبادرة بمرحلتها الأولى قرابة ٦٠٠ طالب وطالبة وتجاوزوا الفرز بعد اختبار القياس المعد لهذه المبادرة، وأتموا الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع، والآن تم فرز وتجهيز الدفعة الثانية واختبروا اختبار تحديد المستوى بجامعة حائل»، مؤكدًا نجاح المبادرة لهذا العام في دفعتها الأولى.

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وأوضحت مديرة التدريب والابتعاث ورئيسة لجان قطاع البنات لمبادرة أمير منطقة حائل بتعليم حائل هياء سليمان الشمري، أن المرحلة الثانية ستنطلق يوم الأحد المقبل، ‪ مثمنة جهود فرق العمل ومتمنية تحقيق الفائدة للطلاب.

من جانبها بينت المشرفة التربوية حسناء سالم التميمي، أن المبادرة تشهد في نسختها الثانية إقبالًا جيدًا يعكس مدى اهتمام الفئة المستفيدة بأهمية اللغة الإنجليزية لرفع مستوى المهارات اللغوية والتوجهات الإيجابية الحديثة .

وأبدت الطالبات المستفيدات من المبادرة منيرة سليم وروان إبراهيم وسارة فهد الهمزاني، أنهن سعدن بانضمامهن للمبادرة إذ حققت تجربة مفيدة ونافعة لتأهيلهن للمرحلة الجامعية .برفع مستوى تطوير اللغة الإنجليزية عبر العديد من المهارات والأنشطة التفاعلية، وعبرن عن شكرهن للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل على هذه المبادرة الكريمة.

وتهدف هذه المبادرة النوعية في المملكة إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة ببرامج نوعية يستفيدون منها لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية دون حاجة للالتحاق بمعاهد خاصة أو السفر خارج البلاد للدراسة.