سفير المملكة بفنزويلا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى ترينداد وتوباغو

استقبلت الرئيسة باولا ماي رئيسة جمهورية ترينداد وتوباجو في العاصمة بورت أوف سبين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية سعد بن عبدالله السعد. وخلال الاستقبال، تسلمت الرئيسة باولا ماي أوراق اعتماد السفير السعد سفيرًا للمملكة غير مقيم لدى جمهورية ترينداد وتوباجو.

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