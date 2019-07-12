بدء القبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي بجامعة نايف للعلوم الأمنية

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مواعيد التسجيل في البرامج الأكاديمية، وفق التخصصات المطلوبة، للعام الدراسي 1441 هـ، للرجال والنساء، للماجستير والدبلوم العالي.

وأوضحت الجامعة، أن البرامج الأكاديمية للتسجيل في الماجستير والتي يبدأ التقديم إليها الأحد المقبل، متاحة للجنسين وتشمل: «النزاهة المالية، والآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وعلم الجريمة».

وتتضمن برامج «الدبلوم العالي»، المتاحة للجنسين «تحليل السموم والمخدرات»، بينما تشمل المتاحة للرجال، «مكافحة الإرهاب، والأمن النووي، والجوازات»، ويتم التقديم من خلال الرابط بالضغط هنا.

وتتضمن الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي، ​​أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًّا لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي، مع التفرغ التامّ للدراسة وموافقة جهة العمل، وتقديم توصيتين علميتين من أساتذة سابقين للمتقدم على برنامج ماجستير، فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية لبرامج الماجستير.

ونوهت الجامعة، بأن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين، تبدأ يوم 21 يوليو الجاري، وينتهى موعد تقديم طلبات الالتحاق بالبرامج الأكاديمية لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي، في الأول من أغسطس المقبل، أن يكون الخامس من أغسطس آخر موعد لعقد المقابلة الشخصية.