بالفيديو.. تصادم عدد من المركبات على الطريق الدولي بين صبيا وبيش بسبب الغبار

تصادم عدد من المركبات بالطريق الدولي الرابط بين محافظتي صبيا وبيش شمال منطقة جازان.

وأظهر مقطع متداول، عددًا من السيارات التي اصطدمت ببعضها، فيما تعطلت الحركة المرورية بالطريق، وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وطالبت الجهات المعنية، قائدي المركبات بالحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، وتشغيل المصابيح؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي قد تشهده معظم الطرق بمنطقة جازان، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

وفي هذا الإطار، نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرّض منطقتي مكة المكرمة وعسير إلى عوالق ترابية، خلال الساعات المقبلة.

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وقالت الهيئة، في تنبيهين، إنّ منطقتي مكة المكرمة وتشمل (العاصمة المقدسة، بحرة، جدة، خليص)، وعسير وتشمل (بيشة، تثليث) تتعرضان لعوالق ترابية وتدني مستوى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على مناطق الشرقية، والرياض، ونجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشارت الهيئة، إلى أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًّا تتخلّلها سحبٌ رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة.

ومن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.