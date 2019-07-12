تفاعل الأطفال الأيام الماضية مع ورشة التدريب التي نفذتها الفنانة التشكيلية سهام جبران، بمرسم «2» بقرية المفتاحة التشكيلية، بمركز الملك فهد الثقافي في مدينة أبها. وشهدت الورشة حضورا كبيرا، حيث تخللها نقاش وحوار حول آلية التعامل مع الألوان والمدارس التشكيلية. بدورها، ذكرت الفنانة جبران، أن الهدف من إقامة الورشة هو تدريب الطفل واكتشاف المواهب والمهارات الخاصة منذ الصغر، مشيرة إلى أن الورش والبرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية تعتبر ثقافة داعمة للبراعم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة سهام تجذب الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.