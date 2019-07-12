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الإعداد للدورة 24 لجائزة حفظ القرآن

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عقدت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين أمس، اجتماعها الأول للإعداد للدورة 24، وذلك بمقر الأمانة العامة لجمعية الأطفال المعوقين في الرياض.

وأوضح الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن الاجتماع ناقش الاستعدادات للدورة الجديدة وأعمال اللجان الفنية، مشيراً إلى أن توجيهات راعي الجائزة الأمير سلطان بن سلمان تؤكد على العمل على توفير كل الإمكانات لمواصلة الحضور المتميز للجائزة وما حققته من نجاحات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك امتداداً لما حظيت به الدورة السابقة من إقبال غير مسبوق من مدارس تحفيظ القرآن ومؤسسات رعاية ذوي الإعاقة في المملكة ومن دول مجلس التعاون، الأمر الذي يؤكد تحقيق برنامج الجائزة لأهدافه التربوية والتأهيلية بشكل متنامٍ منذ الدورة الأولى للجائزة عام 1417.


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