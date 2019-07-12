380 ألف حاج بمؤسسة الدول العربية

وقف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أمس، على جاهزية مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بمكة المكرمة والأعمال التي تقوم بها في خدمة ضيوف الرحمن.

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، ونائبه الدكتور مصطفى بياري، وأعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع عرض الخطة التشغيلية لأعمال المؤسسة لموسم الحج.

شركة مساهمة

استمع الوزير إلى عرض شامل لمشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة، وهدفه والخط الزمني العام للمشروع ومراحله، وصولا لإنجازاته، إضافة إلى المبادرات التي ستقدمها المؤسسة، وتشمل: مبادرة الحيز الذكي، ومبادرة الراصد الميداني، والمكاتب النموذجية التي تشمل حزمة من الأنشطة والمبادرات كالحج الأخضر، وتطبيق مؤشرات قياس الأداء لكافة أنشطتها، وتطبيقات إلكترونية، وأساور ذكية تخدم الحاج ومقدم الخدمة، بجانب برامج متنوعة تثري تجربة الحاج.

جودة الخدمات

تطرق الاجتماع إلى أبرز إنجازات المؤسسة بلغة الأرقام من التوسع في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز إلى القيام بالدراسات البحثية الميدانية بغرض قياس مستويات رضا المستفيدين عن جودة الخدمات، إضافة للتوسع في التطبيق الإلكتروني ليشمل جميع خدمات المؤسسة.

وحث وزير الحج والعمرة العاملين في المؤسسة على بذل الجهود كافة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

مبادرات وخدمات

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ثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عباس قطان دعم وتوجيهات وزير الحج والعمرة التي من شأنها الرقي بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها هذا العام لأكثر من 380 ألف حاج عربي يفدون من 19 دولة عربية. وأكد نائب رئيس المؤسسة الدكتور محمد بياري أن المؤسسة في هذا العام تقدم مبادرات وخدمات جديدة وفق معايير وآلية ومؤشرات أداء محددة، ضمن جهود المؤسسة بإشراف من وزارة الحج والعمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مبادرات مؤسسة حجاج الدول العربية

- الحيز الذكي

- الراصد الميداني

- المكاتب النموذجية

- الحج الأخضر

- تطبيقات إلكترونية وأساور ذكية