تكريم أسر شهداء ظهران الجنوب

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الليلة الماضية حفل «ليالي محافظة ظهران الجنوب» ضمن فعاليات مبادرة «حسن الوفادة» التي وجه بتنفيذها في جميع محافظات منطقة عسير.

ألقى محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح كلمة رحب خلالها بأمير المنطقة والحضور، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية بالمحافظة، ومتابعة أمير المنطقة ومؤازرته المستمرة لجميع فعاليات وبرامج المحافظة.

وأضاف أن «نهج أمير عسير القائم على سرعة الإنجاز والكيف في مسيرة التنمية بعسير انعكس أثره على تسارع عجلة التنمية بمحافظة ظهران الجنوب في جميع المجالات»، مبينا أن احتفالية ليالي ظهران الجنوب تتضمن تكريم ذوي الشهداء هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن ثرى دوت الخليج الغالي، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

بعد ذلك، استمع الجميع إلى عدد من القصائد الشعرية بمشاركة عدد من الألوان الشعبية، إضافة إلى أوبريت «أغلى وطن».

فيما شارك أمير منطقة عسير فرقة ظهران الجنوب الشعبية لون الزامل، بعدها كرم ذوي الشهداء، واطلع على معرض الفنون التشكيلية الذي أقامته الكلية التقنية بالمحافظة، كما تجول في القصر التراثي الذي أقامته بلدية ظهران الجنوب ضمن مشاركاتها في مبادرة «حسن الوفادة»، وأطلعه رئيس البلدية عوض آل سياف على محتويات القصر والمتحف الذي يضم العديد من القطع الأثرية، إلى جانب مقتنياتٍ من الموروث الشعبي لمحافظة ظهران الجنوب.

وفي ختام الزيارة، أثنى أمير منطقة عسير على ما لمسه وشاهده من جهود طيبة لإنجاح مبادرة حسن الوفادة في محافظة ظهران الجنوب.