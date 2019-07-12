88 بلاغا في الساعة لعمليات الهلال الأحمر

مكة تتصدر
أظهرت البيانات لهيئة الهلال الأحمر استحواذ منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من البلاغات بـ151477 بلاغا ما يعادل نسبة 39.5%، تلتها منطقة الرياض بـ82017 بلاغا بنسبة 21.3%، وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثاً بـ37536 بلاغاً بنسبة 9.8%، فيما تصدر شهر مايو باقي الأشهر في عدد البلاغات بـ75176 بلاغا بنسبة 19.6%، وحصل شهر يونيو على المرتبة الثانية بـ65474 بلاغاً بنسبة 17%، وجاء شهر يناير ثالثاً بـ63203 بلاغات بنسبة 16.4%.
العمرة ورمضان
أوضح مصدر بهيئة الهلال الأحمر أن «سبب ارتفاع البلاغات المسجلة في منطقة مكة المكرمة يعود إلى أنها تظم محافظات كبيرة مثل جدة والطائف، إضافة إلى موسم العمرة، حيث إن الفترة ما بين يناير إلى نهاية يونيو جاءت في موسم العمرة، كذلك شهر رمضان الذي تشهد فيه منطقة مكة المكرمة أعدادا كبيرة من المعتمرين»، مبيناً أن البلاغات تشمل بلاغات المرضى التي تشكل ما يقارب 60% من البلاغات، إضافة إلى بلاغات الحوادث والمشاجرات والسقوط.
بلاغات الهلال الأحمر خلال الأشهر الـ6 الماضية:
- 383647 إجمالي البلاغات
- 63203 يناير
- 58100 فبراير
- 60156 مارس
- 61538 أبريل
- 75176 مايو
- 65474 يونيو
توزيع البلاغات على مناطق المملكة:
- 151477 مكة المكرمة
- 82017 الرياض
- 37536 المدينة المنورة
- 31926 المنطقة الشرقية
- 22290 عسير
- 14513 القصيم
- 10531 جازان
- 10332 تبوك
- 6639 حائل
- 5184 الباحة
- 4365 الجوف
- 3794 نجران
- 3043 الحدود الشمالية
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