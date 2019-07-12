5 آلاف معلم يتحدون إجازة الصيف ببرامج تطويرية

كسر نحو 5 آلاف معلم ومعلمة في جازان حاجزي الخمول والكسل المصاحبين للإجازة الصيفية، وانخرطوا في برامج التطوير المهني الصيفية التي تبلغ 163 برنامجا، وتنفذها إدارة تعليم جازان بمحافظات الحد الجنوبي، ومدينتي جيزان وأبوعريش، وتستمر 30 يوما، والتي تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقق الاستثمار الأفضل لشاغلي الوظائف التعليمية.

أهداف التطوير

أنهى المعلمون والمعلمات في جازان الأسبوع الأول من مشروع التدريب الصيفي، وسط انتظام تام، وحرص على الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تقدمها مراكز التدريب.

وبلغت إحصائية الأسبوع الأول تدريب 258 متدربة في 5 مراكز تدريبية، وتنفيذ 14 متدربة 14 برنامجا، وسط دعم واهتمام كبير، وحضور مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان أشواق هاشم، فيما بلغت البرامج التدريبية للمتدربين تنفيذ 28 برنامجا، ومشاركة 392 متدربا، و27 مدربا.

رفع الأداء

تهدف برامج التطوير المهني إلى تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية، واستثمار فترة الإجازة الصيفية، وعودة الكادر الإداري والتعليمي، وتقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج، وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، وتمكين المستهدفين من حضور البرامج التطويرية، ورفع مستوى الأداء المهني، وتحسين الكفاءة، لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية.

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تحسين المخرجات

قال مدير تعليم جازان المكلف ياسر دويري إن «هذه البرامج تأتي في إطار سعي وزارة التعليم لتطوير العمل والنمو لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، واستثمار الأوقات، وتحسين المخرجات، والارتقاء بالتحصيل الدراسي والعملية التعليمية داخل حجرة الصف»، مشيدا بإدارة التدريب التربوي بنين وبنات، وما بذلوه من جهود كبيرة في الاستعداد لاستقبال المتدربين والمتدربات بجميع مقرات التدريب، والتي جهزت بأحدث التجهيزات، لضمان الاستفادة القصوى من البرامج.

إقبال كبير

أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث محمد العريشي أن «مراكز التدريب الصيفية الخمسة، والتي توزعت على محافظات المنطقة في العارضة، والمسارحة، والحرث، وصامطة، وجميعها تقع في الحد الجنوبي إلى جانب مركز التدريب في محافظة أبو عريش، والمركز الرئيس في مدينة جيزان، شهدت إقبالا كبيرا من شاغلي الوظائف التعليمية»، مشيرا إلى أنه تم استقبال 493 متدربا، استفادوا من 28 برنامجا تدريبيا، نفذها 27 مدربا متميزا.