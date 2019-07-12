بلدية الشقيق تسابق الزمن بـ 5 مشاريع وندوة لجذب المستثمرين

تواصل بلدية مركز الشقيق التابعة لأمانة منطقة جازان، أعمالها في تطوير المرافق الخدمية بمدينة الشقيق، ويشمل ذلك سفلتة الشوارع الفرعية، وإنشاء وإعادة تأهيل الحدائق وتطوير الواجهة البحرية، وطريق للمرسى، وطرق للقرى والساحات في مواقع متفرقة، إضافة إلى إنشاء المركز الحضاري، والذي تم اعتماده والمدينة الصناعية والتي ستدفع بعجلة السياحة في الشقيق للأفضل لموقعها المميز والحيوي.

5 مشاريع رئيسية

أوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس غصاب العتيبي لـ «دوت الخليج»، أن «إجمالي قيم عقود مشروعات بلدية الشقيق، والتي تنفذ حاليا 26 مليون ريال تغطي تكاليف 5 مشروعات رئيسية تخدم مواقع مختلفة، منها المركز الحضاري سبعة ملايين وأربعمائة ألف ريال، وشارع الفن بـ 2 مليون ريال، ودرء أخطار السيول بـ 4 ملايين، وشاليهات بـ مليون ومائتي ألف ريال، وطرق بـ 11 مليون ريال.

وأضاف أن «نسبة الإنجاز لهذه المشروعات وصلت إلى مراحل ممتازة جدا، وجار متابعتها باستمرار»، مشيرا إلى أنهم لن يتهاونوا مع أي مقاول يتعثر في مشروع، وسيتم سحب المشاريع المتعثرة لضمان استمرار عجلة تقدم التنمية.

المركز الحضاري

أنهت بلدية الشقيق اعتمادات إنشاء المركز الحضاري بمبلغ سبعة ملايين وأربعمائة ألف ريال، والذي سيكون واجهة للشقيق، وملتقى لإقامة جميع المناسبات الاجتماعية لكافة الإدارات الحكومية، وجار أيضا خلال الأيام القادمة توقيع عقد استثماري لتشغيل المدينة الصناعية في مقر أمانة جازان.

شارع الفن

كانت «دوت الخليج « قد قامت بجولة ميدانية على هذه المشاريع التي تنفذها بلدية الشقيق برفقة رئيسها ، وكانت البداية من شارع الفن.

وبين المهندس غصاب العتيبي أن «هذه المرحلة من المشروع تحتوي على ممر للدراجات بعرض 3 أمتار وطول 1000م، ومعارض فنون وأسواق وجلسات عائلية وألعاب أطفال وممشى للرياضة ، وممشى للحوامل، مؤكدا حرصه على أن يكون المشروع جاهزا خلال الربيع القادم ولو بجزء للاستفادة منه».

طريق للمرسى

أكد العتيبي «أهمية تسهيل حركة دخول وخروج ناقلات الأسماك من المرسى وإلى منافذ البيع بكل يسر وسهولة، وهنا جاءت ضرورة فتح الطرق في أكثر من موقع بالمدينة ومن المسار، شملت الطريق الدائري الجنوبي، والذي يربط ما بين الطريق الدولي بطريق الملك عبدالله لخدمة مرسى الصيادين، وفتح طرق للقرى وبلغت إجمالي التكلفة 11 مليون ريال».

ضيافة وشاليهات

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أبان العتيبي «جاري إنشاء مرافق بلدية، تتضمن مقر ضيافة للبلدية واستراحة، و6 فلل وشاليهات خاصة بكبار الزوار في مطل البلدية، وعلى إطلالة بحرية مميزة، وبتكلفة بلغت مليون ومائتي ألف ريال، وكذلك عكفت البلدية على تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتطوير التقاء وادي ريم مع البحر على الكورنيش الشمالي، وحماية الممشى على الكورنيش وتكلفته 4 ملايين ريال».

ندوة الاستثمار

عقد اللقاء التحضيري لندوة الاستثمار في مقر الاجتماعات بالبلدية، بحضور أعضاء المجلس البلدي، ورئيس البلدية، واستشاري الاستثمار والتسويق واللجنة الإعلامية، حيث تم تشكيل اللجان التحضيرية للندوة.

ويأمل المجلس البلدي والبلدية أن يتيح عقد الندوة فرص الاستثمار خلال الأيام القادمة، وفرض مجالات أوسع للاستثمارات من والى الشقيق.

وقال المسؤول عن التسويق لندوة الاستثمار الدكتور معن احمد أن «الندوة تهدف إلى حض المستثمرين على الاستثمار في الشقيق، من خلال تعريفهم بالبيئة الاستثمارية والقطاعات التي يمكن للشقيق المنافسة فيها، وفتح مجالات وآفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار، إلى جانب تحديد فرص الاستثمار للاقتصاد الجديد».

مشاريع بلدية

المركز الحضاري

ضيافة وشاليهات

شارع الفن

طريق المرسى وطرق للقرى

درء أخطار السيول