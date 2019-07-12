24 مصابا في حوادث غبار جازان

فيما اجتاحت موجة غبار قوية تعد الأولى من نوعها على منطقة جازان ، تسبب انعدام الرؤية الأفقية، وكثافة الغبار في ثلاث حوادث مرورية بالمنطقة، وإصابة 20 مواطنا اليومين الماضيين. كما أدى الغبار أمس إلى حادث مروري رابع لأكثر من 10 مركبات، بمدخل بيش الجنوبي، وإصابة 4 مواطنين، واحتراق مركبة.

طقوس مختلفة

تباينت الحالات الجوية لمنطقة جازان أمس، بين هبوب موسم الغبار الكثيف على المحافظات الساحلية والشمالية، وهطول الأمطار والبرد على محافظة الحرث بالحد الجنوبي أمس، وجريان سيول واديي مسلة والجوة. وغطى الغبار محافظات أبوعريش وصبيا، وبيش والدرب، وضمد، وأحد المسارحة، وصامطة، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

4 إصابات

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وقال المتحدث الإعلامي لفرع الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ «دوت الخليج» إن «غرفة العمليات تلقت مساء أمس بلاغا عن وجود تصادم عدة مركبات على مدخل بيش الجنوبي، وإن في الموقع مصابين، فتم توجيه 3 فرق إسعافية إلى الموقع، حيث تبين وجود 4 حالات لديهم إصابات ما بين متوسطة إلى بسيطة، فتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج».

إبل سائبة

يعاني الكثير من مرتادي الطريق الدولي وتحديدا القريب من قرية سمرة الجد بمحافظة الدرب من موجة الغبار التي تحجب الرؤية لكثرة الرمال الزاحفة في هذه القرى، ويكثر وجود الإبل السائبة التي تعبر الطريق الدولي بالإضافة للغبار مما قد يتسبب بوقوع حوادث لقائدي المركبات، ويعاني مرتادو الطريق المؤدي من قرية المحرق إلى الرصاصة من قطع الطريق نظرا للغبار الكثيف الذي يجتاح المنطقة هذه الأيام مما أدى إلى تراكم الرمال الزاحفة والتي علقت بها المركبات تماما.