محمد بن عبدالرحمن يطلع على المدن الذكية بموسكو

قام أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن، في إطار زيارته الرسمية لموسكو، بجولةٍ على مشاريع البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية. واطلع خلالها على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد سموه أنظمة النقل العام الكهربائية، واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية، وعقد الأمير محمد بن عبدالرحمن عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل، وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية، وأثر المشاريع على العاصمة.



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