3 مستويات لـ16 تحديا تواجهها السياحة الوطنية

حددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 16 تحديا وصعوبة تواجهها موزعة على 3 مستويات، حيث تمثل المستوى الأول بالصعوبات والتحديات الإستراتيجية على مستوى صناعة السياحة الوطنية وضم 5 تحديات، فيما ضم المستوى الثاني 4 صعوبات وتحديات، واشتمل المستوى الثالث المتمثل بالجوانب التشغيلية للهيئة على 7 صعوبات.

إجراءات المالية

أرجعت الهيئة في تقرير حديث لها، معظم تحديات المستوى الثالث التي تواجه السياحة الوطنية إلى إجراءات وزارة المالية وعدم اعتماد الميزانية المطلوبة لعددٍ من المشاريع والبرامج القائمة، وتأخرها في إجازة العقود وصرف المستحقات، مؤكدة عزمها مواصلة العمل على التصعيد المتعلق بإجازة صرف الميزانيات المخصصة لبعض مبادرات الهيئة التي لم يتم صرف أي ميزانيات لهذا العام، إضافة إلى تفعيل منصة اعتماد.

تحديات السياحة والحلول المقترحة

المستوى الأول «صناعة السياحة الوطنية»

01 ارتفاع الأسعار في المناطق

02 الضغط الكبير على خدمات السفر والسياحة والنقل الجوي

03 تزايد الاستثمارات السياحية للمواطنين في الخارج

04 منافسة كبيرة ومتزايدة من الدول المجاورة

05 88 مليون مواطن أنفقوا في الخارج 3.9 مليارات ريال عام 2017

المستوى الثاني «على مستوى الهيئة»

01 قلة مواقع التراث الوطني المؤهلة والقابلة للزيارة

02 عدم تلبية احتياجات السياح من حيث جودة المهرجانات والفعاليات

03 غياب الوجهات السياحية المتكاملة والمشاريع الترفيهية الجاذبة

04 تأخر اعتماد أو إقرار بعض الأنظمة

المستوى الثالث «التحديات التشغيلية»

01 عدم اعتماد الميزانية المطلوبة لعددٍ من المشاريع والبرامج القائمة ومحدودية الموارد البشرية

- الحل المقترح

توفير الاعتمادات المالية لدعم المشروعات والخطط السياحية في ميزانية الهيئة

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02 العدد المحدود للخبراء وشركات التنفيذ والتشغيل والترميم

- الحل المقترح

توفير الميزانيات اللازمة لاستقطاب الخبراء في مجال التراث ونقل خبراتهم

03 تأخر إجراءات وزارة المالية في إجازة العقود وصرف المستحقات

- الحل المقترح

مواصلة العمل على التصعيد المتعلق بإجازة صرف الميزانيات المخصصة لبعض مبادرات الهيئة

04 عدم التوافق في الأولويات والتداخل مع الجهات الأخرى تنظيميا وتشريعيا

- الحل المقترح

زيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر إجراء العديد من من الاتفاقيات

05 تأخير تخصيص الميزانيات لبعض مبادرات الجهات الحكومية الحكومية الشريكة

- الحل المقترح

تحقيق التكامل والتنسيق مع الشركاء لتنفيذ مبادرات ومشاريع الهيئة والوجهات السياحية

06 تأخر إقرار واعتماد بعض الأنظمة والموضوعات المرفوعة للدولة

- الحل المقترح

استمرار التنسيق لإقرار الأنظمة والموضوعات المرفوعة

07 عدم تمثيل الهيئة في لجنة «برنامج التحول الوطني»

- الحل المقترح

تمثيل الهيئة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما ينسجم مع الدور المأمول في تحقيق رؤية 2030