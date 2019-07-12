33 جهة تشارك في خطة طوارئ الحج

أمن وسلامة
أكد العمرو أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.
فرق تطوعية
لفت مدير عام الدفاع المدني الانتباه إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة، موضحاً بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم.
سلامة ضيوف الرحمن
ثمن العمرو في ختام تصريحه متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبيهما، المستمرة لجهود الدفاع المدني في أداء مهامه للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.
ملامح من الخطة
الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الطوارئ
جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة
الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني
تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج وإرشادهم
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