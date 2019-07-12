

موسكو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء أمس في العاصمة الروسية موسكو حفل العشاء الذي أقامه تكريماً لسموه

سفيرخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي .

حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة.

// انتهى //

21:55ت م

0101





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يشرف حفل العشاء الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.