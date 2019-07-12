أتلتيكو مدريد يحاول إفساد تعاقد برشلونة مع جريزمان

يحاول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إفساد صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، إلى صفوف برشلونة، مطالبا النادي الكتالوني بالحصول على 200 مليون يورو بدلا من 120 مليون يورو.



وكان النادي الكتالوني أعلن تعاقده مع جريزمان بعقد مدته 5 سنوات، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 120 مليون يورو.

وأصدر أتلتيكو مدريد بيانا أوضح فيه، أن الشرط الجزائي الذي دفعه برشلونة لضم أنطوان جريزمان والبالغ 120 مليون يورو غير كافٍ، مشيرا إلى أنه كان من المفترض الحصول على 200 مليون يورو، وهو القيمة الأصلية للشرط الجزائي.

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وانتظرت إدارة النادي الكتالوني حتى مطلع الشهر الحالي، وهو موعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، من 200 إلى 120 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أنه من حق النادي المدريدي الحصول على 200 مليون يورو، نظرا لأن اللاعب بدأ التفاوض مع برشلونة في مارس/آذار الماضي، قبل انخفاض قيمة العقد، بالإضافة إلى أن اللاعب أعلن رحيله عن النادي خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وكان النادي الكتالوني حول مبلغ 120 مليون يورو إلى رابطة الدوري الإسباني، والتي ستقوم بدورها بتحويل الأموال إلى الأتلتي.

وانضم جريزمان لصفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2014، قادما من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 257 مباراة سجل خلالها 130 هدفا وصنع 50.

وتوج جريزمان مع الأتلتي بـ3 ألقاب وهي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.