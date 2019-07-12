شكرا لقرائتكم 300 مليون ريال لمشاريع دواجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-12 300 مليون ريال لمشاريع دواجن متابعات الخليج 365 - واس في إطار التنمية المستدامة والمساهمة في الأمن الغذائي والدعم المالي لمشاريع قطاع الدواجن ، وقع صندوق التنمية الزراعية عقداً تمويلياً لمشروع جدود دواجن مع شركة فقيه بمبلغ يصل إلى 37.605.463 ريال في محافظة تيماء، كما أسهم الصندوق في تمويل 20 مشروعاً لدواجن اللاحم للشركة في منطقة نجران بمبلغ يصل إلى 242 مليون ريال، إضافةً إلى توقيعه لمشروع آخر جدود دواجن في تيماء بمبلغ 37 مليون ريال ، ليبلغ بذلك إجمالي ما أسهم به الصندوق في تمويل الشركة لمشاريع الدواجن أكثر من 300مليون ريال.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 300 مليون ريال لمشاريع دواجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.