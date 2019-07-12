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شكرا لقرائتكم 40 يومًا على موسم سهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
40 يومًا على موسم سهيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أنه تبقى 40 يومًا على موسم سهيل.
وأوضح الزعاق أن سهيل هو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلال هذه المدة المتبقية ستزيد نسبة الرطوبة على السواحل وستصدرها إلى المناطق الوسطى على شكل سحب كاتمة للأجواء وشدة هبوب رياح السموم بما يسمى عند العامة بموسمي “صباغ اللون وطباخ التمر”.
في سياق آخر، قال الزعاق: إن يوم الثلاثاء المقبل سيحدث خسوف للقمر، ويشاهد جزئيًّا في المملكة والخليج، ويستمر قرابة 3 ساعات، حيث يبدأ من 11 مساءً وينتهي الثانية صباحًا.
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