4 توضيحات هامة من التقاعد

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتصرف للمستفيدين من ورثتها، حتى لو كان والدهم موظفًا أو متقاعدًا.

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في سياق آخر، قالت: إن الإجازة الاستثنائية لا تحتسب في الخدمة لغرب التقاعد.

كما يستحق الموظف المدني معاشًا تقاعديًّا إذا توفي أو أصيب بعجز قطعي بغير سبب العمل على أساس 40% من راتبه الأساسي أو مدة الخدمة أيهما أكثر.

ولفتت إلى أن عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.