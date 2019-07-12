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4 توضيحات هامة من التقاعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتصرف للمستفيدين من ورثتها، حتى لو كان والدهم موظفًا أو متقاعدًا.
في سياق آخر، قالت: إن الإجازة الاستثنائية لا تحتسب في الخدمة لغرب التقاعد.
كما يستحق الموظف المدني معاشًا تقاعديًّا إذا توفي أو أصيب بعجز قطعي بغير سبب العمل على أساس 40% من راتبه الأساسي أو مدة الخدمة أيهما أكثر.
ولفتت إلى أن عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.
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