شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية صمخ تعدم جملاً مصاب بالجدري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة) أعدمت بلدية صمخ جنوبي بيشة اليوم (الجمعة)، جملاً بعد اكتشاف إصابته بمرض جدري الإبل من قِبل الطبيب البيطري في المسلخ. وأهابت البلدية بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالذبح في مسلخ البلدية لإجراء الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، والتأكد من صلاحية المذبوحات للاستهلاك الآدمي. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية صنفت مرض الجدري من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها بحسب الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم، إذ يتم حجز وإعدام الجثة وأعضائها بالكامل لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي باعتبارها مصابة بالمرض، والتخلص منها بالحرق أو الدفن تحت إشراف البلدية.



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