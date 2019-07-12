شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن يتفقد مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أمس (الخميس)، مقر مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، للوقوف على جاهزية المؤسسة والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وعقد الوزير بنتن اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد أمين بن حسن أندرقيري، وأعضاء مجلس الإدارة، جرى خلاله عرض خطة العمل التشغيلية للمؤسسة بموسم الحج.

وحث وزير الحج العاملين في المؤسسة على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وفق أرقى المعايير بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، بتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتحسين تجربتهم وإثرائها، وحسن ضيافتهم منذ وصولهم وأثناء مدّة إقامتهم في المملكة لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.