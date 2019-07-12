الإنجليزي بيتر كراوتش يعلن اعتزاله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلن المهاجم الدولي الإنجليزي السابق بيتر كراوتش قرار اعتزاله بعد مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام الإنجليزي، لكنه انتظر عامين ليسجل انطلاقته الرسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام مجددا وستوك ستي.



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