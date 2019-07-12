الصحوة التونسية والإصرار الجزائري ينقذان بريق الكأس الأفريقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم السقوط المبكر للمنتخب المصري لكرة القدم والوداع المبكر لمنتخبات أخرى عريقة مثل الكاميرون وغانا والمغرب، جاء تأهل المنتخبين الجزائري والتونسي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر ليحافظ على بريق البطولة وفرص الحضور الجماهيري الكثيف في مباريات المربع الذهبي والنهائي.

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وكانت البطولة الحالية تلقت لطمة قوية بالخروج المبكر للمنتخب المصري صاحب الأرض، ولا سيما أنه كان أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب في ظل إقامة البطولة على أرضه، إضافة لاعتماده على عدد من العناصر التي بلغت نهائي النسخة الماضية أمام المنتخب الكاميروني عام 2017 بالجابون، وكذلك نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وودع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) البطولة من الدور الثاني (دور الستة عشر) بالهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا صفر / 1 رغم فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها في الدور الأول للبطولة، وعدم اهتزاز شباكه بأي هدف في المباريات الثلاث.

كما تبعته منتخبات أخرى عريقة وذات تاريخ حافل بالإنجازات في البطولة، حيث خرجت منتخبات الكاميرون وغانا والكونغو الديمقراطية ومالي من دور الستة عشر الذي شهد أيضا خروج المنتخب المغربي قبل نظيره المصري.