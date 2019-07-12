الزمالك يرفض بيع عقد حامد للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
رفض رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور التخلي عن لاعب وسط الفريق الكروي الأول الدولي طارق حامد، والموافقة على عرض نادي الاتحاد السعودي بشراء بطاقة اللاعب الدولية مقابل مليوني دولار، و1.3 مليون دولار حصة اللاعب. وأكد الزمالك للنادي الاتحادي موافقته على المبلغ مقابل إعارة اللاعب لمدة موسم بعد أن سمح لطارق حامد بتحقيق أمنيته بالاحتراف خارج مصر.
وجاءت موافقة مرتضى منصور من حيث مبدأ التنازل عن اللاعب نظير الضائقة المالية التي يعاني منها النادي القاهري، في ظل ارتفاع فاتورة الزمالك جراء الالتزامات العديدة تجاه الأجهزة الفنية ومرتبات اللاعبين.
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