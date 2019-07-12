السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران نفذت أندية مدارس الحي بإدارة تعليم منطقة نجران عددا من الأنشطة والفعاليات، وذلك ضمن برنامج «إجازتي 4»، تحت عنوان «صيف سعيد ووقت مفيد». وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن تعليم المنطقة يسعى من خلال برامج هذه الأندية إلى تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، إلى جانب مشاركة أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات، مبينا أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة.



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