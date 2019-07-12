ختام دورة التخطيط الاستراتيجي بوادي الدواسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - وادي الدواسر

اختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر أمس الأول دورة التخطيط الاستراتيجي التي أقامها على مدى ثلاثة أيام لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية.

وتضمنت محاور الدورة التي قدمها المشرف التربوي بإدارة تعليم المحافظة سعد المحمد كيفية عمل الخطة عن طريق معرفة نقاط القوة والضعف في نموذج «سوات» (SWOT) حيث تعرف الطلاب على طريقة فعل هذا النموذج واستخدامه في الخطط اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.