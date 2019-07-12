خدمات متكاملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنس الحارثي بعد أن بدأت طلائع الحجيج بالوصول إلى المدينة المنورة، شهد المسجد النبوي في صلاة الجمعة أمس منظومة متكاملة من الخدمات قدمتها الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والمشاركة في أعمال الحج.



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