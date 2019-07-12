محاكاة الماضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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البناء بالحجر إحدى فعاليات مهرجان الأطاولة في الباحة التي تحاكي الماضي وتبرز الحاضر المشرق، وتعزز الرابط البيئي بين الأجيال المشاركة، إضافة إلى طريقة الحرث والحصاد في الماضي.
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