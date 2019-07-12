«الحوار الوطني» يكرم 100 شاب أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ممثلا بإدارة برامج الشباب 100 متطوع ومتطوعة، أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوعي، بحضور نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، في مقر المركز بالرياض.

ويهدف التكريم إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين والمتطوعات وتمكينهم من الإسهام في الأعمال والمشاريع التطوعية التي ينفذها المركز، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والتلاحم الوطني بين أوساط الشباب.

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وأوضح العسيري أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود المركز المستمرة لإشراك الشباب والشابات في البرامج التطوعية وإكسابهم وتدريبهم على برامج نشر ثقافة التطوع والحوار من خلال عدد من اللجان المختصة في المركز، حيث بلغ عدد المتطوعين الجدد في النصف الأول من 2019 أكثر من 100 متطوع.

وأضاف أن المركز يحرص على تعزيز مشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، باعتباره قيمة إنسانية نبيلة تعزز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تطوير مجالات العمل التطوعي، من خلال تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع، ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.

وقال مدير إدارة برامج الشباب ناصر الوليعي «إن العمل التطوعي قطع شوطا كبيرا في المركز من خلال برنامج بيادر لدعم الأعمال التطوعية، الذي يقوم بتوظيف جميع خبراته فيما يتعلق ببرامج التطوع.