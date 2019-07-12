4 أهداف للرخص المهنية التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما حددت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وجوب حصول المعلم على الرخصة المهنية، تعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة للرخص المهنية التعليمية وتنفيذها.

وتساهم الرخص المهنية التعليمية في تحقيق أربعة أهداف أبرزها ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاءة المهنية.

وتنقسم الرخصة المهنية للمعلمين إلى ثلاث فئات، وهي رخصة معلم ممارس ودرجة الاجتياز المحددة للحصول عليها من قبل الهيئة ما بين 50 و69 درجة، ورخصة معلم متقدم ودرجة الاجتياز المحددة للحصول عليها من قبل الهيئة ما بين 70 و84 درجة، ورخصة معلم خبير ودرجة الاجتياز المحددة للحصول عليها من قبل الهيئة ما بين 85 درجة فأعلى، كما يجب إتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم ممارس أو معلم خبير حسب المؤهل الأكاديمي.

ويمكن للمعلم الذي يرغب في الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير أو التجديد، التقديم قبل عام من المدد المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، ويمكن إعادة الاختبار في حالة عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ آخر اختبار.

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وتجدد الرخصة المهنية للمعلمين كل خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

أهداف الرخص المهنية التعليمية:

رفع جودة أداء المعلمين

التحفيز على التطوير المهني

التطبيق العملي للمعايير المهنية