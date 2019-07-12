موسم الرياض 66 يوما من الفعاليات لاستقطاب 20 مليون زائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

تتجه الأنظار محليا وعالميا إلى موسم الرياض الذي ينطلق في 11 أكتوبر المقبل ويستمر نحو شهرين، وذلك بعد النجاح الذي حققه موسم جدة.

ويضم عددا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك.

عروض موسم الرياض:

-01 أكبر الفعاليات الترفيهية

-02 تتماشى مع رؤية 2030

-03 ترسيخ مكانة العلامات التجارية

-04 الانفتاح للعلامات التجارية العالمية

-05 مشاركة أكثر من 20 مليون زائر

-06 زيادة عائد الاستثمار

-07 الوصول إلى البيانات

-08 حقوق تجارية حصرية

موسم الرياض:

منصة بأبعاد 360 درجة

القيمة المالية:

عائد الانفتاح 4:1 من المتوسط المالي

المحتوى: محتوى كمنجم ذهب

وسائل التواصل الاجتماعي:

التلفزيون:

تغطيات لساعات على المستوى العالمي والمحلي

العلاقات العامة:

عدد هائل من العلاقات الإيجابية

Advertisements

الاعتراف الحكومي:

شريك في الموسم ضمن رؤية 2030

النشاط:

فرص لأنشطة يومية لجميع الأسابيع

الوعي:

حملات إعلامية رقمية محلية وعالمية في 8 أغسطس

الزمن:

11 أكتوبر - 15 ديسمبر 2019

الفعاليات: 66

الحضور المتوقع: 20 مليون زائر متكرر - 4 ملايين زائر من الرياض

مناطق الفعاليات: 11

مواضيع الموسم: 6

مساحة الفعاليات: 14 مليون متر مربع

قيمة العرض عالميا ومحليا: 1.5 مليار ريال

مواقع موسم الرياض:

-01 بوليفارد الرياض

-02 واجهة الرياض - الأميرة نورة

-03 الجنادرية

-04 مركز الملك عبدالله المالي

-05 ملعب الملك فهد الدولي

-06 D.Q

-07 حي المربع

-08 حي الملز

-09 وادي حنيفة

-10 قصر الحكم

-11 نوفا

-12 الثمامة

-13 الدرعية