، رسميًّا.. الراشد رئيسًا للجنة المسابقات في رابطة المحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد انتقال أعمالها من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرابطة بدءاً من الموسم الرياضي 2019/ 2020.

وتضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كلًّا من: أحمد بن راشد الراشد رئيسًا، وعضوية كلٍّ من: عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في الـ11 من يونيو الماضي عن موعد انطلاق مسابقتَي الدوري السعودي للمحترفين، الذي سيكون في الـ22 من أغسطس 2019، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر انطلاقه يوم 20 أغسطس 2019.

