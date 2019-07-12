، رسميًّا.. الراشد رئيسًا للجنة المسابقات في رابطة المحترفين ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد انتقال أعمالها من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرابطة بدءاً من الموسم الرياضي 2019/ 2020.
وتضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كلًّا من: أحمد بن راشد الراشد رئيسًا، وعضوية كلٍّ من: عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في الـ11 من يونيو الماضي عن موعد انطلاق مسابقتَي الدوري السعودي للمحترفين، الذي سيكون في الـ22 من أغسطس 2019، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر انطلاقه يوم 20 أغسطس 2019.
رسميًّا.. الراشد رئيسًا للجنة المسابقات في رابطة المحترفينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12
اعتمد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد انتقال أعمالها من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرابطة بدءاً من الموسم الرياضي 2019/ 2020.
وتضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كلًّا من: أحمد بن راشد الراشد رئيسًا، وعضوية كلٍّ من: عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في الـ11 من يونيو الماضي عن موعد انطلاق مسابقتَي الدوري السعودي للمحترفين، الذي سيكون في الـ22 من أغسطس 2019، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر انطلاقه يوم 20 أغسطس 2019.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:36 PM
اعتمد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد انتقال أعمالها من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرابطة بدءاً من الموسم الرياضي 2019/ 2020.
وتضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كلًّا من: أحمد بن راشد الراشد رئيسًا، وعضوية كلٍّ من: عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في الـ11 من يونيو الماضي عن موعد انطلاق مسابقتَي الدوري السعودي للمحترفين، الذي سيكون في الـ22 من أغسطس 2019، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر انطلاقه يوم 20 أغسطس 2019.
، رسميًّا.. الراشد رئيسًا للجنة المسابقات في رابطة المحترفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. الراشد رئيسًا للجنة المسابقات في رابطة المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.