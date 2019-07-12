، "الجلعود" عميداً لكلية علوم الرياضة بجامعة الملك سعود ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور سليمان بن عمر الجلعود، عميداً لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.

وعبر "الجلعود" عن شكره وتقديره لوزير التعليم، وكذلك لمدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، على ثقتهما بتعيينه عميداً لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، مؤكداً أن هذه الثقة تحتم عليه وزملائه بذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق الآمال والتطلعات بأن تكون كلية علوم الرياضة والنشاط البدني من الكليات النوعية.

ويعتبر "الجلعود" أستاذ وظائف أعضاء الجهد البدني المشارك بجامعة الملك سعود، من الكفاءات الوطنية في مجال الطب الرياضي وتغذية الرياضيين والمكملات الغذائية والمنشطات الرياضية.

وحصل "الجلعود" على بكالوريوس التربية البدنية من جامعة طيبة، والماجستير في الطب الرياضي، والماجستير في تغذية الرياضيين، والدكتوراه في تغذية الرياضيين من جامعة ولاية نورث كارولينا بأمريكا، ويعتبر محكّماً للعديد من الأوراق البحثية في العديد من المجلات العلمية الدولية، كما حصل على منح بحثية وجوائز علمية عديدة.

