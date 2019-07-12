، شاهد.. "مدني محايل" يسيطر على حرائق عدة شبَّت في آن واحد بجبل ضرم ،

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تمكَّن مدني محايل عسير اليوم الجمعة من احتواء وإخماد حريق، شب بأعشاب وشجيرات بأعلى قمة جبل ضرم شمال المحافظة، وفي مواقع متفرقة عدة من الجبل على مساحة إجمالية بلغت ١٣٠٠ ×٤٠٠ متر.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العميد محمد عبدالرحيم العاصمي، إن فِرق الدفاع المدني باشرت أعمال إخماد الحريق بواسطة الآليات، ومنع وصولها للمنازل القريبة، فيما تم مباشرة إخماد بعض المواقع بطرق الإطفاء اليدوية نظرًا لعدم إمكانية وصول المعدات لتلك المواقع لوعورتها، وشدة انحدارها الصخري.
وأوضح "العاصمي" أن المهمة شارك فيها كل من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ وفريق "غوث" التطوعي. مشيرًا إلى أن الحادث لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد. فيما جرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة ومندوب الزراعة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
شاهد.. "مدني محايل" يسيطر على حرائق عدة شبَّت في آن واحد بجبل ضرم
تمكَّن مدني محايل عسير اليوم الجمعة من احتواء وإخماد حريق، شب بأعشاب وشجيرات بأعلى قمة جبل ضرم شمال المحافظة، وفي مواقع متفرقة عدة من الجبل على مساحة إجمالية بلغت ١٣٠٠ ×٤٠٠ متر.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العميد محمد عبدالرحيم العاصمي، إن فِرق الدفاع المدني باشرت أعمال إخماد الحريق بواسطة الآليات، ومنع وصولها للمنازل القريبة، فيما تم مباشرة إخماد بعض المواقع بطرق الإطفاء اليدوية نظرًا لعدم إمكانية وصول المعدات لتلك المواقع لوعورتها، وشدة انحدارها الصخري.
وأوضح "العاصمي" أن المهمة شارك فيها كل من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ وفريق "غوث" التطوعي. مشيرًا إلى أن الحادث لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد. فيما جرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة ومندوب الزراعة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:14 PM
العاصمي: تم التنسيق مع الجهة المختصة ومندوب الزراعة لاستكمال الإجراءات
تمكَّن مدني محايل عسير اليوم الجمعة من احتواء وإخماد حريق، شب بأعشاب وشجيرات بأعلى قمة جبل ضرم شمال المحافظة، وفي مواقع متفرقة عدة من الجبل على مساحة إجمالية بلغت ١٣٠٠ ×٤٠٠ متر.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العميد محمد عبدالرحيم العاصمي، إن فِرق الدفاع المدني باشرت أعمال إخماد الحريق بواسطة الآليات، ومنع وصولها للمنازل القريبة، فيما تم مباشرة إخماد بعض المواقع بطرق الإطفاء اليدوية نظرًا لعدم إمكانية وصول المعدات لتلك المواقع لوعورتها، وشدة انحدارها الصخري.
وأوضح "العاصمي" أن المهمة شارك فيها كل من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ وفريق "غوث" التطوعي. مشيرًا إلى أن الحادث لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد. فيما جرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة ومندوب الزراعة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
، شاهد.. "مدني محايل" يسيطر على حرائق عدة شبَّت في آن واحد بجبل ضرم ،
المصدر : الخليج 365
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